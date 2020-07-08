Энергетики на местах устраняют последствия шторма в Подмосковье. Видео

Обрушившаяся на Подмосковье гроза с сильным ветром повалила сразу несколько деревьев и повредила электрические сети на севере региона. Сотрудники «Россети Московский регион» оперативно устраняют последствия непогоды.

В СНТ «Радомля» после разгула стихии повалило дерево, и с несущей арматуры сорвало электрические провода, рассказал корреспондент «360» с места происшествия. Но несмотря на это жители не остались без электроэнергии. Благодаря новым технологиям, старые сети были заменены на самонесущий изолированный провод (СИП). Он позволяет выдержать большие нагрузки при подобных ЧП.

Сейчас сотрудники «Россети Московский регион» высвобождают кабель, убирая с него дерево. Далее СИП вернут на арматурные крепления. По словам сотрудников компании, за эту ночь они уже провели несколько десятков срочных ремонтных работ.

Ранее в пресс-службе компании рассказали, что основной удар стихия нанесла по Дмитровскому, Солнечногорскому, Мытищинскому, Талдомскому и Клинскому городским округам. Именно там в части домов из-за поврежденных сетей отключилось электричество.

Больницы и другие социально-значимые объекты, а также часть потребителей в срочном порядке были подключены к резервным источникам питания. Для восстановления электроснабжения всех жителей на место оперативно выехали 60 бригад (197 человек и 71 единица спецтехники).

Спасатели должны были доставить на место 18 резервных источников энергии и сразу же приступить к ликвидации последствий шторма.