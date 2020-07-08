Энергетики начали восстанавливать поврежденные грозой электросети на севере Подмосковья

Пришедшая в Подмосковье гроза с сильным ветром повалила несколько деревьев и повредила электрические сети на севере региона. На место выехали специалисты компании «Россети Московский регион» для проведения работ и возвращения света в дома жителей.

Как уточнили в пресс-службе компании, основной удар стихии пришелся на Дмитровский, Солнечногорский, Мытищинский, Талдомский и Клинский городские округа. Именно там в части домов отключилось электричество из-за поврежденных сетей.

К резервным источникам питания в срочном порядке подключили больницы и другие социально-значимые объекты, а также часть потребителей.

Для восстановления электроснабжения всех жителей на место выехали 60 бригад (197 человек и 71 единица спецтехники).

Они доставят на место 18 резервных источников энергии и приступят к ликвидации последствий шторма.

В связи с резким ухудшением погодных условий во всех подмосковных филиалах «Россетей» ввели режим повышенной готовности, а в северном филиале — особый режим работы.

Быстро отправиться на место и починить поврежденные электросети готовы 443 бригады, в которых состоят 2 291 человек и 2 726 единиц спецтехники. В готовность привели 122 передвижные электростанции, чтобы не допустить отключения социально значимых объектов и других жизненно важных объектов региона, пока идут восстановительные работы.

Ранее в Подмосковье электросетевые компании ввели режим повышенной готовности на 7–8 июля. Причина — сильный порывистый ветер, поднявшийся в регионе после пяти часов вечера. «Желтый» уровень опасности действует до завтрашнего дня. Местами ожидаются дождь и гроза, а также возможно падение деревьев.

Появились кадры с затопленных улиц Подмосковья. Ливень был таким сильным, что некоторые автомобилисты были вынуждены искать номеров, которые буквально смыло ливнем.