«Ему нужно вести себя святее всех святых». Адвокат — о желании Тинькова судиться за имя банка | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 17:58 «Ему нужно вести себя святее всех святых». Адвокат — о желании Тинькова судиться за имя банка Адвокат Добровинский: имя Тинькова обладает нехорошей репутацией РИА "Новости"

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Бизнесмен Олег Тиньков решил начать процесс отзыва бренда «Тинькофф» у российского банка. Адвокат Александр Добровинский в беседе с «360» отметил, что предпринимателю стоит умерить пыл, чтобы его средства не попали под санкции.

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По словам правозащитника, возможность Тинькова отозвать название у банка зависит от того, есть ли в договоре купли-продажи акций пункт о том, что покупателю переходит также нематериальный актив — название банка. Добровинский предположил, что такой пункт должен быть в соглашении.

«Что касается Олега Тинькова, то ему это нужно, чтобы все его средства, находящиеся на западе были сохранены и не попали под санкции, как у других богатых людей. Поэтому ему нужно быть святее всех святых». Александр Добровинский Адвокат

Он пояснил, что сделать это можно двумя путями. Первое — сообщить, что отказываешься от гражданства, при этом это довольно длительный процесс, который занимает до двух лет, который можно остановить в любой момент. Второе, отметил Добровинский, — сообщить, что Тиньков не желает иметь ничего общего с Россией, и даже банк нельзя называть его именем.

«Все это, безусловно, псевдопопулизм, на базе которого он будет говорить, что деньги, которые он получил от продажи этого актива, должны находиться в безопасности в одном из западных банков, поскольку господин Тиньков с Россией никак не связан. Думаю, что и там и там он лукавит, потому что по поводу гражданства, я уже сказал, — это долгий процесс, по поводу банка тоже все понятно —с удиться он может долго как раз из-за вышеуказанного пункта договора. Но, думаю, в какое-то время все же произойдет ребрендинг банка, поскольку, я слышал, что имя Тиньков не очень хорошей репутацией обладает, и это имя надо будет убрать и сделать что-то более приземленное». Александр Добровинский Адвокат

Правозащитник добавил, что ребрендинг итак должен произойти. Банк «Тинькофф» может оказаться каким-нибудь банком Москвы или России, заключил Добровинский.

Накануне Тиньков также заявил, что собирается отказаться от российского гражданства. В мае он сообщал, что больше не собирается приезжать в страну.