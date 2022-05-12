Улюкаев после колонии вернулся в квартиру в элитном ЖК Москвы

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев после освобождения из колонии вернулся в свою квартиру в одном из элитных ЖК Москвы. На входе его встречали журналисты, но он быстро прошел мимо.

Улюкаева пытались спросить, раскаивается ли он, чем будет заниматься и останется ли жить в России, но ни на один из вопросов бывший министр не ответил, сообщило РИА «Новости».

Бывшего министра увезли из колонии на его старой иномарке. Наказание Улюкаев отбывал в ИК № 1 в Тверской области с декабря 2017 года. Его приговорили к восьми годам заключения за взятку. В апреле этого года Московский районный суд Твери удовлетворил прошение о его условно-досрочном освобождении.

Пост министра экономического развития РФ Улюкаев занимал с июня 2013 года по ноябрь 2015 года.