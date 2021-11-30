Елена Летучая презентовала свою книгу в детском хосписе

В детском хосписе в Домодедово телеведущая Елена летучая презентовала свою детскую книгу «Путь к мечте», написанную в соавторстве с Никитой Замеховским-Мегалокарди. В ней есть элементы автобиографии журналистки.

Как заявила Елена Летучая «360», все, что вы хотите сделать в жизни, все исполнится. Всегда можно найти силы на нужное и доброе дело.

«Когда ты можешь вложить свой вклад в какое-то такое хорошее правильное дело и когда ты чувствуешь отдачу людей, вот оттуда эти силы и есть», — подчеркнула телеведущая.

Она подписала все подаренные детям книги.

В хосписе проходят лечение дети с тяжелыми нарушениями здоровья. Например, у Вити диагностировано ДЦП. Он родился недоношенным, за первые четыре месяца жизни он перенес из-за нарушения кровообращения в мозге 10 операций. Вачи до сих пор не дают никаких прогнозов. Он и его мама Маргарита Кругляк постоянно борются за жизнь.

Женщина подчеркнула, что в хосписе учат родителей реально оценивать и принимать происходящее.

«Что интересно, это помогает увидеть прогресс. В какой-то момент я сама как будто перестроилась внутри этой истории. И вроде бы смотришь со стороны, но не жалеешь, а как будто болеешь за каждую его маленькую победу», — отметила она.

Маргарита подчеркнула, что за последний год пребывания в хосписе в состоянии Вити произошли колоссальные изменения. Он начал говорить, но пока мальчик не ходит и сидит с поддержкой. В центре ему предложили пройти курс реабилитации. Включая массаж и лечебную гимнастику.

Иммунолог Николай Крючков ранее сообщил, что дети с хроническими заболеваниям тяжело переносят коронавирус. Факторами риска являются ДЦП, ожирение, не прооперированные пороки сердца, поражение почек или нервной системы.