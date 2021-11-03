Названы болезни, с которыми дети хуже переносят коронавирус

Тяжело болеют ковидом дети, у которых есть хронические заболевания. Фактором дополнительного риска также являются иммунодефицит и ожирение. Причем отсутствие этих заболеваний не может быть гарантией того, что ребенок перенесет коронавирус без осложнений.

Как рассказал URA.RU иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, речь идет о первичных и вторичных иммунодефицитах. Вторые встречаются чаще. В зоне риска также находятся дети с онкологическими заболеваниями, которые получают или прошли химиотерапию.

Если у ребенка есть ожирение или тяжелые заболевания, не прооперированные пороки сердца, поражение нервной системы или почек, ДЦП, то они могут стать факторами значительного риска.

Николай Крючков подчеркнул, что даже отсутствие выраженных заболеваний не сможет уберечь ребенка от тяжелого течения коронавируса.

«Вполне может быть так, что ребенок без каких-то внешних проблем со здоровьем перенесет заболевание тяжело, или у него разовьется системно-воспалительный синдром по типу синдрома Кавасаки», — объяснил эксперт.

По словам врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, дети разного возраста по-разному переносят COVID-19. Груднички и совсем маленькие им почти не болеют. Дошкольники и школьники — почти одинаково, но с некоторой разницей.

«Маленькие дети, у них больше кишечный синдром проявляется. Воспаление слизистой начинается со рта и дальше идет только по кишечнику. У детей старшего возраста как у взрослых протекает — с пневмонией, — объяснил Болибок.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что для детей вакцину «Спутник V» разведут физраствором, чтобы уменьшить концентрацию в 5-10 раз в зависимости от возраста ребенка.