Электроэнергию начали экстренно отключать в Киевской области | 360°

Общество 02 ноября 2022, 20:34 Электроэнергию начали экстренно отключать в Киевской области «Киевские региональные электросети» сообщили об экстренных отключениях в Киевской области Fré Sonneveld/Unsplash / Unsplash

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В Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии. Представители компании «Киевские региональные электросети» заявили, что на этот шаг пошли для предотвращения аварий на сетях, сообщил ТАСС.

«Сейчас в Киевской области значительно возросло потребление электроэнергии», — рассказали в компании. Там добавили, что отключать электричество распорядились в «Укрэнерго» для избежания массовых аварий на энергооборудовании.

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В среду утром представители «Укрэнерго» анонсировали почасовые отключения в ряде центральных и северных регионов страны для определенных групп потребителей. Позже стало известно, что принимаемых мер недостаточно, поэтому в Сумской, Харьковской и Полтавской областях свет отключили для всех жителей.

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Тем, кто собрался зимовать в Киеве и других украинских городах, следует запастись водой, заявил замглавреда еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко. По его словам, наполненной ванны хватит примерно на неделю. Вода понадобится для питья и гигиенических нужд. Также специалист порекомендовал украинцам запасаться печками-буржуйками.