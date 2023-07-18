Эксклюзив 18 июля 2023, 22:15 «Ел мясо лошади». Сбежавшего из больницы россиянина с сибирской язвой нашли у него дома Сбежавший в Кызыле пациент с сибирской язвой рассказал, что заразился от мяса лошади РИА «Новости»

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Четверо заболевших сибирской язвой пациентов самовольно ушли из медицинского учреждения в Кызыле. Один из них в беседе с «360» сообщил, что решился на такой шаг, чтобы продолжить лечение дома.

По словам мужчины, сейчас он чувствует себя нормально. Температуры или каких-либо других серьезных симптомов заболевания у него нет. Больной сибирской язвой находится дома, к нему уже приезжали с осмотром врачи.

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«Мама купила мясо лошади у знакомых, которые разводят скот, и оно оказалось зараженным сибирской язвой. После того, как я поел это мясо, по телу началась сильная сыпь», — рассказал о симптомах заболевания собеседник «360».

Ранее Министерство здравоохранения по Республике Тыва сообщило, что четверо заболевших сибирской язвой пациентов покинули стены больницы в Кызыле без разрешения врачей. Медики обратились к местным жителям с призывом ответственно отнестись к своему здоровью и окружающим.

Всего в Кызыле с сибирской язвой госпитализировали пять человек. Один пациент продолжает лечиться в медицинском учреждении.