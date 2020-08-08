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    08 августа 2020, 13:35

    «Экзорцист» РПЦ умер от коронавируса

    Алена Макаренко

    Насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков) умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщили на официальном сайте православного монастыря. СМИ пишут, что верующие знали его как экзорциста.
    «Экзорцист» РПЦ умер от коронавируса

    Священнослужитель скончался 8 августа после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

    «Братия обители скорбят о потере отца Германа и просят молитв о новопреставленном рабе Божием», — говорится в сообщении.

    В среде православных верующих архимандрит Герман известен регулярным совершением чина «исцеления одержимых нечистыми духами». Он проводил его многие годы в Петропавловском храме рядом с лаврой каждые пятницу, субботу и воскресенье. В Церкви этот обряд еще называют «отчиткой бесноватых».

    До этого в лавре из-за коронавируса умерли главный врач монастыря и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Илиан (Племенюк), иеродиакон Каллист (Косулин), иеромонах Модест (Панченко) и игумен Ферапонт (Аполлонов).

    Ранее от коронавируса умер митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор. Ему было 79 лет.

    Новости SMI.FM