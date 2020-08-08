«Экзорцист» РПЦ умер от коронавируса

Священнослужитель скончался 8 августа после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

«Братия обители скорбят о потере отца Германа и просят молитв о новопреставленном рабе Божием», — говорится в сообщении.

В среде православных верующих архимандрит Герман известен регулярным совершением чина «исцеления одержимых нечистыми духами». Он проводил его многие годы в Петропавловском храме рядом с лаврой каждые пятницу, субботу и воскресенье. В Церкви этот обряд еще называют «отчиткой бесноватых».

До этого в лавре из-за коронавируса умерли главный врач монастыря и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Илиан (Племенюк), иеродиакон Каллист (Косулин), иеромонах Модест (Панченко) и игумен Ферапонт (Аполлонов).

Ранее от коронавируса умер митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор. Ему было 79 лет.