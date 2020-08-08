Митрополит Кубанский Исидор умер от коронавируса

Священнослужитель скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 79 лет.

Он относился к поколению никодимовцев — духовных чад знаменитого Ленинградского митрополита Никодима, к которым принадлежит и патриарх Кирилл.

О смерти митрополита также сообщили в Кубанской митрополии. В ее заявлении говорится, что председатель Высшего общецерковного суда РПЦ скончался «после непродолжительной тяжелой болезни».

В сан митрополита Исидора возвели 22 февраля 2001 года, а 3 апреля он получил титул «Екатеринодарский и Кубанский». Кубанскую митрополию священнослужитель возглавил решением Священного Синода от 12 марта 2013-го. Он также управлял Тихорецкой и Армавирской епархиями.

Исидор получил должность председателя Высшего общецерковного суда в 2008 году.

За деятельность во благо Святой Христовой Церкви митрополит удостоился множества наград. Среди них орден Гроба Господня в Иерусалимской Православной Церкви (1978), наградной крест «За заслуги перед Кубанским казачеством» (2015), императорский орден святой Анны (2016),