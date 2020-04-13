Экзамены на водительские права временно перестали принимать в России

Если надеялись в ближайшее время получить водительские права, то мы вас расстроим. ГИБДД временно прекратила прием экзаменов из-за пандемии коронавируса. Запрет отменят, когда ситуация с распространением инфекции улучшится.

«Из-за прекращения деятельности автошкол приостановлен прием экзаменов на право управления транспортными средствами», — рассказал ТАСС заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

Собеседник агентства отметил, что пока точных сроков отмены запрета нет. Дату смогут назвать лишь по мере стабилизации ситуации в регионах России. Понарьин напомнил, что Госавтоинспекция начала сейчас в особом порядке обменивать права и регистрировать автомобили.

Как ранее сообщила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, из-за легкомысленности некоторых молодых россиян, которые стали массово нарушать режим самоизоляции, инфекция теперь распространяется стремительнее.

Только за последние сутки число инфицированных в РФ увеличилось более чем на 2500 человек. Всего в России зафиксировали 18 328 случаев заражения 2019-nCoV. От болезни COVID-19, которую вызывает новый вирус из Китая, умерли 148 человек.