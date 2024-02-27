Общество 27 февраля 2024, 01:37 Экспорт бензина запретят в России на полгода РБК: правительство России запретило экспорт бензина с 1 марта РИА «Новости»

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Глава российского правительства Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на шесть месяцев. Он начнет действовать с 1 марта 2024 года, сообщило агентство РБК.

Временный запрет на экспорт не коснется согласованных объемов поставок бензина в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, поднимут норматив продаж дизеля на бирже до 16%.

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По данным издания, инициатором введения запрета на экспорт бензина стал вице-премьер РФ Александр Новак. По его мнению, в России необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке и нивелирующие ажиотажный спрос на нефтепродукты в стране.

Ранее руководитель аналитического центра «Независимый топливный союз» Григорий Баженов рассказал «360», что с марта 2024 года потребителей ждет повышение цен на бензин в опте.