Эксперты выяснили, на кефире или квасе выгоднее готовить окрошку

Работники Петростата выяснили, на каком продукте выгоднее готовить окрошку — кефире или квасе. В нынешнем году в Санкт-Петербурге ценник на это блюдо вырос на 11,9%, написало ИА «Невские новости».

Из всех ингредиентов окрошки максимальный рост цены продемонстрировал картофель, также подорожали яйца, стоимость соли выросла на 96,5%. Цены на квас ощутимо разнятся в зависимости от марки. Два литра можно купить как за 50, так и почти за 300 рублей. В среднем цена литра равна примерно 70 рублям. В прошлом году она составляла 67 рублей.

Из этого следует, что продукт подорожал на 4,2%. Значит, индекс окрошки на квасе составляет 112%, а на кефире — 111%. Специалисты сделали вывод, что готовить летнее блюдо будет выгоднее на кисломолочных продуктах.

Ранее сообщалось, что лучшего шеф-повара определят в Санкт-Петербурге на Кубке губернатора в сентябре. Мероприятие должно обозначить гастрономический образ города и повысить его туристическую привлекательность. Конкурс пройдет в несколько этапов, финал мероприятия состоится в «ЛенПолиграфМаше» 21 и 22 сентября.