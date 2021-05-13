Лучшего петербургского шеф-повара выберут в сентябре

Лучшего шеф-повара определят в Северной столице на Кубке губернатора в сентябре. Мероприятие должно обозначить гастрономический образ города и повысить его туристическую привлекательность. Об этом сообщили «Невские новости».

«Для принимающей стороны — это серьезная экономика. 25-30% расходов туристов связаны с едой. До пандемии у нас было 10 миллионов гостей. Эти гости много оставляли в кафе и ресторанах. Это большая часть экономики и образа нашего города», — заявил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Он добавил, что Санкт-Петербург уникален, как и российская кухня.

Конкурс планируется сделать в несколько этапов, финал мероприятия запланировали провести в «ЛенПолиграфМаше» 21 и 22 сентября 2021 года.