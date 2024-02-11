Общество 11 февраля 2024, 05:13 Эксперты рассказали, откуда приходит лишний вес и как правильно сесть на диету Эндокринолог Окороков: отказываться от вредной пищи при похудении надо поэтапно Freepik

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Люди набирают лишние килограммы из-за малоактивного образа жизни и неправильного питания. Об этом рассказала газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

«Главную причину развития и прогрессирования избыточного веса и ожирения ученые видят в нарушении энергетического баланса между потребляемыми и расходуемыми калориями», — заявила эндокринолог, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Екатерина Шереметьева.

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По мнению многих исследователей, сидячая работа, поездки на автомобилях и пассивный отдых сильно повлияли на распространение ожирения у людей в последние 30 лет.

Избыточный вес имеет не только неприятный эстетический эффект, но и способствует появлению ряда патологий — это сердечно-сосудистые заболевания, болезни опорно-двигательной и дыхательной систем, нарушения репродуктивной функции и даже рак.

Желающие похудеть часто прибегают к диетам, однако не всегда ограничения могут привести к желаемому результату. Как отметил детский эндокринолог Павел Окороков, изменения в рационе следует вводить поэтапно.

«Не нужно сразу отказываться от всех вредных продуктов. Последовательно убирают из рациона сначала одни, потом другие виды пищи», — посоветовал врач.

Также он призвал не садиться на низкокалорийные диеты. Они часто оборачиваются срывами, после которых человек снова набирает вес.

Ранее диетолог Нурия Дианова рекомендовала отказаться от молочных продуктов в разгрузочные дни. Единственные допустимые блюда с добавлением молока — это сырники и запеканки.