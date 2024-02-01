Здоровье 01 февраля 2024, 14:16 Диетолог Дианова порекомендовала в разгрузочные дни убирать из рациона молочные продукты

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Во время разгрузочных дней важно убрать из рациона молочные продукты, единственное, что можно оставить, это сырники или запеканку, рассказала радиостанции «Говорит Москва» диетолог Нурия Дианова.

Разгрузочные дни должны быть даже тогда, когда человек отравился.

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«Мы не едим, пьем воду, убираем из рациона на день-два всю молочку в любом виде. Сырники допускаются, запеканки. Голод в такой ситуации и специфические продукты хорошо помогают», — сказала специалист.

Кроме того, Дианова призвала немедленно прекращать любую диету, если на ней вы почувствовали себя нехорошо.