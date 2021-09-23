Эксперты оценили новую методику расчета ущерба по ОСАГО

В ближайшее время стоимость ремонта машин по ОСАГО в России начнут считать по новой методике. Как отметили «Известия», страховщики подозревают, что выплаты из-за этого начнут расти.

Методика расчетов вступила в силу 20 сентября. По новым правилам, справочники запасных частей будут обновляться раз в три месяца. Это поможет сделать цену максимально близкой к рыночной и актуальной на момент ремонта. В сам перечень внесут больше марок машин, чем это было раньше. До этого с конкретным автомобилем должно было произойти не меньше 1000 страховых случаев за год. Теперь же требуется регистрация 15 тысяч полисов по марке в год.

Есть и другие нововведения. Оценка ущерба будет производиться отдельно в каждом субъекте России. Раньше территория страны подразделялась по ОСАГО на 13 регионов.

Эксперты опасаются, что в самом невыгодном положении окажутся москвичи, если они вдруг попадут в ДТП в других регионах. Сумма выплат по ОСАГО там может оказаться ниже. Наоборот, жители других областей могут получить большие средства после аварии на территории столицы.