Новые правила расчета расходов по ОСАГО ввели в России

Новая методика расчета возмещения затрат на ремонт автомобилей по ОСАГО вступила в силу в России с 20 сентября. С ее помощью страховщики планируют защититься от исков автомобилистов о недостаточных компенсациях.

Об этом сообщила «Газета.ru». Издание уточнило, что теперь появится больше справочников, по которым страховщики рассчитывают сумму возмещения за ущерб. Их не только привяжут к регионам, но и станут намного чаще обновлять. До нововведения в России был всего один реестр стоимости запчастей для машин, который действовал на всю страну.

Кроме того, нововведение предусматривает общественное обсуждение ценовых справочников на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Люди смогут высказывать замечания и предложения по предлагаемой средней стоимости запчастей, материалов и работ.

Реестр запчастей появится для каждого региона — при его создании будут учитывать стоимость деталей в интернет-магазинах. В новый перечень, по предварительным данным, войдут машины, по которым в 2020 году заключили не менее 15 тысяч договоров ОСАГО. Также появятся региональные коэффициенты — их станут рассчитывать отдельно для каждой марки. Чтобы получить коэффициент, нужно чтобы в прошлом году жители региона застраховали конкретно такую машину не менее 500 раз.

За счет таких мер страховщики смогут сократить число судебных разбирательств с владельцами машин, которые регулярно подают иски из-за заниженных выплат.