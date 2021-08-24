Составлен топ-5 российских городов с жильем дешевле 500 тысяч

Омск возглавил пятерку городов с самой большой долей жилья дешевле 500 тысяч рублей. По мнению экспертов, самые недорогие квартиры продают в регионах с низкими доходами и таким же качеством жилого фонда.

Рейтинг составили для газеты «Известия» специалисты федеральной сети «Этажи». В нем учитывали стоимость на первичном и вторичном рынках, а также загородного жилья.

В Омске количество сделок при купле-продаже недорогой недвижимости в указанном сегменте составило 32% от общего числа. Волгоград оказался на втором месте с 23,4%, Челябинск — на третьем (15%). Замкнули топ-5 Новосибирск (12%) и Воронеж (5,3%).

Аналитики отметили, что дешевле всего жилье стоит в регионах, где доходы и качество жилого фонда низкое. На ценник влияют миграционный отток населения, неблагоприятная экономическая ситуация и некомфортный климат.

Кроме того, по мнению юристов, зачастую низкие цены указывают на наличие юридических проблем. Например, на неверно оформленные документы на собственность.