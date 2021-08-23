Аналитики Совкомбанка объяснили, почему снизилась доступность новостроек в ипотеку

В России доступность приобретения в ипотеку жилья в новостройках снизилась за год в большинстве регионов страны. Это следует из исследования Совкомбанка, сообщила газета «Известия».

Ярче остальных изменения почувствовали жители Краснодарского края (на 20%) и Пермского края (на 18%), а также Московской области (на 15%). По словам экспертов, уменьшение доступности зафиксировано в регионах, где в прошлом году отмечался самый высокий спрос на ипотеку.

Согласно исследованию Совкомбанка, на вторичном рынке квартиры для покупки в ипотеку, наоборот, стали более доступными. Такую тенденцию заметили в Волгоградской, Саратовской, Самарской, Московской, Новосибирской и Ростовской областях, в Ставропольском и Пермском краях и еще в нескольких регионах. Тем не менее в Краснодарском крае этот показатель снизился на 11%, в Нижегородской области — на 11%, в Кемеровской области — на 10%.

По данным заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой, снижение уровня доступности жилья может быть связано с тем, что доходы потенциальных заемщиков стали ниже, а расходы — выше. Также рост средней стоимости одного квадратного метра в прошлом году оказался выше, чем обычно.

Эксперты утверждают, что сейчас существуют два наиболее вероятных варианта повышения доступности жилья в России. Первый — за счет удешевления ипотеки и предоставления льготных ставок определенным категориям населения. Второй — через создание института социального арендного жилья. Как отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский, в условиях рыночной экономики регулировать цену квадратного метра было бы не совсем правильно.

В пресс-службе «Открытия» рассказали изданию, что в число причин снижения показателя вошли меры, которые регулятор принял для снижения уровня закредитованности населения. Среди них — ужесточение правил выдачи льготной ипотеки, рост ключевой ставки и последующее повышение ставок по жилищным займам.

Однако на динамику стоимости новостроек в этом году будут влиять цены на строительные и отделочные материалы. Их корректировка ожидается осенью, но сейчас сложно прогнозировать, оправданно ли это. Пока число зараженных коронавирусом в стране снижается. Если так дела пойдут и дальше, то откроются границы для мигрантов. Это означает, что количество рабочей силы увеличится, что также скажется на себестоимости жилья.

Начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев добавил, что стоимость первичного жилья в 2021 году продолжает расти в среднем в 1,5 раза быстрее вторичного.

Ранее Минстрой РФ предложил ввести вычет за аренду жилья для развития этого сегмента рынка в стране. Инициативу захотели включить в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России». Таким образом, в стране может появиться новый налоговый вычет. Также в министерстве предложили снизить государственные пошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды.