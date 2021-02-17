Эксперты назвали самые популярные способы мошенничества в компаниях

Наиболее часто организовывают и принимают участие в мошеннических схемах менеджеры среднего звена. Сотрудники сговариваются с контрагентами компании.

Последние два года с мошенничеством на корпоративном уровне столкнулись более половины (55%) работающих в России и странах СНГ компаний. Наиболее подвержен оказался крупный бизнес. Именно там 73% жертв мошенников представляли компании с численностью персонала более тысячи человек.

Наиболее популярной мошеннической схемой эксперты назвали сговор сотрудников пострадавшей компании с ее контрагентами. К числу иных используемых у мошенников способов были отнесены в порядке убывания: присвоение активов компании и их использование в собственных целях, взяточничество и подкуп, физическое хищение денежной массы, активов и товарно-материальных ценностей, кибермошенничество, мошенничество с финансовой отчетностью, жульничество со схемами выплат возмещения сотрудникам. Об этом говорят данные опроса Deloitte Forensiс, которые привел РБК.

«В странах СНГ корпоративное мошенничество исторически было и остается одной из ключевых угроз для бизнеса, причем с точки зрения как финансовых, так и репутационных рисков», — сообщается в отчете Deloitte Forensiс.

В отчете приводится анализ случаев внутреннего мошенничества, в которых участвовали сотрудников компаний, объяснила партнер практики «Форензик» Deloitte в СНГ Алина Соколова. Она говорит о том, что бизнес все время ждет врага извне, хотя зачастую в случаях мошенничества замешаны уже работающие сотрудники.

Действия мошенников приводят компании не только к финансовым потерям. Более трети опрошенных пожаловались также на ущерб для репутации и имиджа.