Аналитики посчитали менеджеров среднего звена главными виновниками утечек информации

Большая часть российских компаний в 2020 году фиксировали нарушение информационной безопасности сотрудниками. В большинстве случаев их увольняли, до суда дело доводили чуть больше десятой части работодателей.

Сотрудники большинства российских компаний оказались замешаны во внутренних происшествиях, связанных с нарушением информационной безопасности. Не фиксировали такие ситуации лишь 12% организаций. Это следует из опроса проведенного разработчиком решений в сфере информационной безопасности «СерчИнформ». Данные этого опроса приводит «РБК».

Речь идет об утечке данных, которую среди опрошенных отмечали 58%. Также 28% сотрудников замечали в попытках отката или взяточничества. 23% принимали участие в попытке саботажа: порчи имущества и интеллектуальной собственности. 16% работников занимались промышленным шпионажем или работали на конкурентов.

Из них 40% инцидентов происходило осознанно. Значительно чаще остальных их виновниками становились менеджеры по работе с клиентами. Здесь цифра больше 40%. Бухгалтеры и финансисты — 22%, а также менеджеры снабжения, которые заняли 1/5 часть от общего числа или 20%.