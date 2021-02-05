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    05 февраля 2021, 13:29

    Аналитики посчитали менеджеров среднего звена главными виновниками утечек информации

    Гора Орлов

    Большая часть российских компаний в 2020 году фиксировали нарушение информационной безопасности сотрудниками. В большинстве случаев их увольняли, до суда дело доводили чуть больше десятой части работодателей.
    Аналитики посчитали менеджеров среднего звена главными виновниками утечек информации

    Сотрудники большинства российских компаний оказались замешаны во внутренних происшествиях, связанных с нарушением информационной безопасности. Не фиксировали такие ситуации лишь 12% организаций. Это следует из опроса проведенного разработчиком решений в сфере информационной безопасности «СерчИнформ». Данные этого опроса приводит «РБК».

    Речь идет об утечке данных, которую среди опрошенных отмечали 58%. Также 28% сотрудников замечали в попытках отката или взяточничества. 23% принимали участие в попытке саботажа: порчи имущества и интеллектуальной собственности. 16% работников занимались промышленным шпионажем или работали на конкурентов.

    Из них 40% инцидентов происходило осознанно. Значительно чаще остальных их виновниками становились менеджеры по работе с клиентами. Здесь цифра больше 40%. Бухгалтеры и финансисты — 22%, а также менеджеры снабжения, которые заняли 1/5 часть от общего числа или 20%.