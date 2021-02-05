Аналитики посчитали менеджеров среднего звена главными виновниками утечек информации
Сотрудники большинства российских компаний оказались замешаны во внутренних происшествиях, связанных с нарушением информационной безопасности. Не фиксировали такие ситуации лишь 12% организаций. Это следует из опроса проведенного разработчиком решений в сфере информационной безопасности «СерчИнформ». Данные этого опроса приводит «РБК».
Речь идет об утечке данных, которую среди опрошенных отмечали 58%. Также 28% сотрудников замечали в попытках отката или взяточничества. 23% принимали участие в попытке саботажа: порчи имущества и интеллектуальной собственности. 16% работников занимались промышленным шпионажем или работали на конкурентов.
Из них 40% инцидентов происходило осознанно. Значительно чаще остальных их виновниками становились менеджеры по работе с клиентами. Здесь цифра больше 40%. Бухгалтеры и финансисты — 22%, а также менеджеры снабжения, которые заняли 1/5 часть от общего числа или 20%.