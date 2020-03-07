Эксперты назвали регионы с большими зарплатами

Март считается самым выгодным месяцем для поиска работы, так как в это время появляется больше всего вакансий, в том числе и с высокой оплатой. Эксперты назвали те регионы, где зарплаты не уступают московским.

На 7 марта рабочие места с жалованием в 150-200 тысяч рублей есть в Самаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Иркутске и Краснодаре, сообщила «Российская газета» со ссылкой на исследование портала hh.ru.

Среди таких вакансий — горничная, специалист Senior DevOps Engineer, главный конструктор, директор департамента IT, главный бухгалтер в энергетике, старший мастер в турбинном цехе и шеф-повар. Все эти места разбросаны по разным городам. Чуть меньше (от 140 тысяч) может получить ведущий разработчик PHP, к примеру, в Краснодаре или менеджер по продажам мебели и освещения в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что специалисты опросили российских женщин о желаемом окладе. Оказалось, что средняя желаемая зарплата около 80 тысяч рублей. У мужчин денежные запросы еще выше.