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    19 июля 2020, 01:29

    Эксперты назвали минусы четырехдневной рабочей недели

    Кирилл Фролов

    Переход на четырехдневную рабочую неделю, тем более в нынешних условиях, нецелесообразен, считают опрошенные ТАСС эксперты. Итогом будет либо падение заработка, либо значительное увеличение рабочего дня.
    Эксперты назвали минусы четырехдневной рабочей недели

    В августе 2019 года занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Позднее он пояснил, что речь идет о сокращении общего рабочего времени с сохранением текущей зарплаты. Экономисты заявляли, что в условиях слабого роста экономики переход на сокращенную неделю без снижения зарплат невозможен.

    По словам проректора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, в условиях снижения экономики из-за коронавируса сокращение количества отработанного времени повлечет за собой падение производительности труда и доходов граждан.

    «И сокращение количества отработанного времени — это все-таки снижение конкурентоспособности российской экономики», — уверен эксперт.

    Профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова считает, что переход на «четырехдневку» в нынешних условиях может повлечь за собой рост напряжения в обществе. Сотрудники воспримут его «как завуалированное стремление менеджмента платить за четыре часа, а эксплуатировать все восемь» или того больше.