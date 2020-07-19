Эксперты назвали минусы четырехдневной рабочей недели

В августе 2019 года занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Позднее он пояснил, что речь идет о сокращении общего рабочего времени с сохранением текущей зарплаты. Экономисты заявляли, что в условиях слабого роста экономики переход на сокращенную неделю без снижения зарплат невозможен.

По словам проректора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, в условиях снижения экономики из-за коронавируса сокращение количества отработанного времени повлечет за собой падение производительности труда и доходов граждан.

«И сокращение количества отработанного времени — это все-таки снижение конкурентоспособности российской экономики», — уверен эксперт.

Профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова считает, что переход на «четырехдневку» в нынешних условиях может повлечь за собой рост напряжения в обществе. Сотрудники воспримут его «как завуалированное стремление менеджмента платить за четыре часа, а эксплуатировать все восемь» или того больше.