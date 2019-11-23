Медведев уточнил понятие четырехдневной рабочей недели

Четырехдневная рабочая неделя, о которой ранее говорил премьер-министр Дмитрий Медведев, подразумевает, что при полной занятости сократится количество рабочих часов. Об этом премьер заявил на встрече с региональным активом партии «Единая Россия», председателем которой он является.

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По его словам, при желании четырехдневную рабочую неделю можно вновь превратить в пятидневную, но при этом у сотрудников будет укороченный рабочий день.

В качестве примера политик привел 20-часовую рабочую неделю (современные полставки). Если сотрудник не захочет работать четыре дня в неделю по пять часов, он сможет выбрать пятидневку по четыре часа.

«Это будет в современном смысле неполная занятость, но если мы когда-нибудь к этому придем с точки зрения трудовой нагрузки и законодательства, то это будет полная занятость при четырехдневной рабочей неделе», — процитировало его РИА «Новости».

Премьер-министр добавил, что на его предложение подумать о четырехдневке поступило множество отзывов — «начиная от восторженных и заканчивая крайне скептическими».