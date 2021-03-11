Эксперты назвали города России с самым доступным жильем

Краснодар, Уфа и Тюмень стали самыми доступными городами среди мегаполисов для покупки жилья. В них минимален разрыв между ценами на «первичку» и доходами россиян.

Специалисты портала Urbanus.ru и аналитической платформы bnMAP.prо для оценки доступности жилья взяли соотношение средней месячной зарплаты и стоимость недвижимости. Результаты совместного исследования опубликовала «Лента.ру».

Жителю Краснодара для покупки жилья требуется около 78 зарплат. Средние цены на жилье колеблются в районе 3,5 миллиона рублей.

Жителю Уфы, чтобы приобрести недвижимость стоимостью в среднем 4,44 миллиона рублей, нужно 99 месячных зарплат. В Тюмени средняя стоимость жилья около 5,23 миллиона рублей. Чтобы купить квартиру, местному жителю нужно отдать 93 зарплаты.

Эксперты считают, что покупка недвижимости в этих городах наиболее оптимальная по соотношению стоимостью квартир в новостройках и доходами местных жителей.

Сложнее приобрести собственное жилье жителям Казани. Им придется отдать 152 зарплаты за квартиру стоимостью 6,39 миллиона рублей, нижегородцам потребуется 143 зарплаты для покупки жилья стоимостью 6,23 миллиона рублей. В Москве придется работать 141 месяц, чтобы купить недвижимость за 14,51 миллиона рублей.