Набиуллина назвала регионы, где продлят льготную ипотеку

ЦБ допустил продление льготной ипотеки в 24 российских регионах. Спрос на недвижимость в этих субъектах пока не восстановился, поэтому негативного эффекта от антикризисной меры ждать не стоит.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала газете «Известия», что «уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России». Это видно по значительному объему доступных к продаже квартир при достаточно высоком спросе.

«В таких регионах как антикризисную меру льготную ипотеку можно было бы продлить», — заметила Набиуллина.

В регуляторе пришли к выводу, что программы льготной ипотеки могли бы продолжаться без каких-либо негативных эффектов в 24 субъектах РФ. Среди них глава Центробанка назвала Башкортостан, Удмуртию, Мордовию, Алтай и Дагестан. В список также включили Чечню, Ингушетию и Ставропольский край.

Вошли в него и Астраханская, Волгоградская, Ивановская, Кировская, Курганская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Псковская, Ростовская, Саратовская, Тверская, Томская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области.

В целом программу намерены сворачивать с июля 2020 года, напомнила Набиуллина. Льготную ипотеку она назвала очень эффективной антикризисной мерой, которая позволила поддержать в непростой период и потенциальных покупателей жилья, и строителей.

«Но — здесь наша позиция не изменилась — как антикризисная программа она должна быть свернута», — сказала она.

В Центробанке указали что из-за дополнительного спроса, который стимулирует льготное ипотечное кредитование, растут цены. И в некоторых регионах эффект стал негативным «с точки зрения доступности жилья».