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    11 марта 2021, 01:55

    Набиуллина назвала регионы, где продлят льготную ипотеку

    Александра Ломейко

    ЦБ допустил продление льготной ипотеки в 24 российских регионах. Спрос на недвижимость в этих субъектах пока не восстановился, поэтому негативного эффекта от антикризисной меры ждать не стоит.

    Набиуллина назвала регионы, где продлят льготную ипотеку

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала газете «Известия», что «уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России». Это видно по значительному объему доступных к продаже квартир при достаточно высоком спросе.

    «В таких регионах как антикризисную меру льготную ипотеку можно было бы продлить», — заметила Набиуллина.

    В регуляторе пришли к выводу, что программы льготной ипотеки могли бы продолжаться без каких-либо негативных эффектов в 24 субъектах РФ. Среди них глава Центробанка назвала Башкортостан, Удмуртию, Мордовию, Алтай и Дагестан. В список также включили Чечню, Ингушетию и Ставропольский край.

    Вошли в него и Астраханская, Волгоградская, Ивановская, Кировская, Курганская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Псковская, Ростовская, Саратовская, Тверская, Томская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области.

    В целом программу намерены сворачивать с июля 2020 года, напомнила Набиуллина. Льготную ипотеку она назвала очень эффективной антикризисной мерой, которая позволила поддержать в непростой период и потенциальных покупателей жилья, и строителей.

    «Но — здесь наша позиция не изменилась — как антикризисная программа она должна быть свернута», — сказала она.

    В Центробанке указали что из-за дополнительного спроса, который стимулирует льготное ипотечное кредитование, растут цены. И в некоторых регионах эффект стал негативным «с точки зрения доступности жилья».