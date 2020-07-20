Экспертиза подтвердила подлинность останков семьи Романовых

Историко-архивная экспертиза по делу об убийстве царской семьи Романовых подтвердила подлинность «екатеринбургских останков».

Об этом рассказал РИА «Новости» завкафедрой в Историко-архивном институте РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов, который принимал участие в исследованиях.

Основная картина событий вокруг гибели царской семьи, по его словам, «прояснена».

«Историко-документальная экспертиза, которая была проведена на основании и документов белогвардейского следствия, и достаточно многочисленных свидетельств участников убийства и затем сокрытия тел, подтверждает то, что останки, которые были найдены в Поросенковом логу в свое время, — все это действительно останки императорской семьи и приближенных», — сказал Пчелов. Сейчас историческая экспертиза полностью завершена, уточнил он.

Благодаря комплексному анализу первоисточников и подлинных документов, отметил эксперт, удалось восстановить достаточно полно картину того, что происходило в дни перед гибелью семьи Романовых, и после их убийства.

Несколькими днями ранее, ко дню 102-летия расстрела царской семьи в Екатеринбурге, СК раскрыл новые подробности этого дела. Расследование возобновили с 2015 года. По мнению историков, восстановление исторической справедливости может изменить взгляд на всю историю России. Что узнали следователи и почему это так важно — в материале «360».