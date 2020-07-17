Вековая загадка в истории России. Почему узнать правду о смерти Романовых так важно?

Ко дню 102-летия расстрела царской семьи в Екатеринбурге СК раскрыл новые подробности этого дела. С 2015 года расследование возобновили. По мнению историков, восстановление исторической справедливости может изменить взгляд на всю историю России. Что узнали следователи и почему это так важно, — в материале «360».

В ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в Екатеринбурге была казнена семья последнего русского императора Николая II. Царь, его жена Александра Федоровна, четверо дочерей и цесаревич Алексей, а также несколько человек из прислуги и доктор подверглись расстрелу большевиками.

Больше века спустя обстоятельства и причины гибели последних из рода Романовых так и не выяснены до конца. Однако в 2015 году Следственный комитет России возобновил это расследование.

Причиной, по словам военного историка Юрия Кнутова, стала просьба РПЦ, так как там хотели удостовериться в подлинности переданных им мощей.

«Возобновить это дело решили из-за церкви — она сомневалась в подлинности мощей и инициировала расследование. А параллельно шло расследование исчезновения царского золота, и архивы по этим двум делам переплелись», — заявил «360» Кнутов.

Сейчас, после почти четырех лет расследования, старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова поделилась новыми подробностями, которые удалось выяснить.

Николай II с супругой императрицей Александрой Федоровной, великими княжнами Татьяной, Ольгой, Марией, Анастасией и с цесаревицем Алексеем

Шляпа последнего императора

В ходе нового расследования СК назначил 37 судебных экспертиз — судебно-медицинские (антропологические), молекулярно-генетические, трасологические, почерковедческие и другие. В ходе одной из них для того, чтобы убедиться в том, что обнаруженные в 1979 году останки действительно принадлежат царю и его близким, было решено создать 3D-модель шляпы Николая II, в которой он был в Японии в 1891 году.

Дело в том, что в тот визит императора в страну восходящего солнца на него напал самурай. Японский полицейский дважды ударил тогда еще цесаревича Николая II саблей, один из ударов пришелся на голову.

С помощью модели шляпы и модели найденного в останках черепа ученые хотят подтвердить, что кости принадлежат именно царю — для этого должны совпасть повреждения на сохранившемся в Эрмитаже головном уборе и на черепе.

Кроме того, Следком отмел одну из версий уничтожения останков царской семьи — некоторые предполагали, что после расстрела тела облили серной кислотой, а затем подожгли, потому что серная кислота улучшает горение.

В то же время следствие считает, что царская семья не могла быть расстреляна в подвале дома Ипатьева, как утверждали многие историки на протяжении десятилетий. По словам Марины Молодцовой, в таком маленьком помещении не могли поместиться 11 расстрелянных и палачи.

Подвал дома Ипатьева в Екатеринбурге после расстрела царской семьи

Проклятье царского золота

По мнению Юрия Кнутова, существует еще одна версия причины расстрела, которую пока никто не смог опровергнуть. В начале ХХ века Россия, по его словам, начала закладывать царское золото, чтобы получить займы во Франции, Англии и США. Это было необходимо для того, чтобы поддержать промышленный рост империи.

После Февральской революции и отречения Николая II имущество и огромные деньги остаются в зарубежных банках без владельца.

«А потом кому-то из западных юристов приходит в голову мысль, что дети Николая остались. У детей права на все эти миллиарды или сотни миллиардов остаются, и происходит расстрел», — уверен историк.

Таким образом, по его словам, миллионы, а то и миллиарды фактически остались бесхозными и оказывались в непосредственной собственности западных банков.

Москва — третий Рим

По мнению Кнутова, на сегодняшний день главным и еще неразрешенным вопросом в гибели Николая II и царской семьи остается вопрос о том, кто был заказчиком расстрела. И именно из-за этого возобновленное расследования имеет колоссальное значение для России.

«Нужно определить заказчиков этого убийства, потому что если следы ведут за рубеж, у нас появляются очень серьезные аргументы для разговора с правительствами западных стран», — считает он.

Один из прощальных снимков Николая Второго

Но есть и другая причина, возможно, самая важная для современной России.

Это важно и с точки зрения Третьего Рима и национальной идеи, которая у нас сейчас отсутствует, как восстановление исторической справедливости. У этой идеи появляется реальный шанс Юрий Кнутов военный историк, директор музея войск ПВО.

Вопрос подлинности останков царской семьи важен и для РПЦ — до сих пор, несмотря на то, что расстрелянных Романовых причислили к лику святых, их мощи не были признаны, так как церковь опасается ошибки, которая ляжет на нее грехом.

Сейчас Следственный комитет продолжает работать над расследованием, собирает архивные материалы со всего мира, сличает почерки, проверяет различные версии произошедшего. Когда мы получим, возможно, главный ответ в нашей истории, пока сказать никто не может. Но поиски его не прекращаются.