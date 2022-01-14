Экспертиза не нашла алкоголя в крови погибшего националиста Просвирнина

Следы алкоголя не удалось найти экспертам, участвующим в расследовании гибели националиста и основателя издания «Спутник и Погром»* Егора Просвирнина. Впереди — результаты теста на наркотики и сильнодействующие вещества, передал Telegram-канал Baza.

Просвирнин 27 декабря выпал из окна съемной квартиры на Тверском бульваре. Его супруга Марина заявила, что они три дня до этого распивали спиртное, а потом Егор стал буянить и агрессивно себя вести. Марина позвала мать и свекровь, но в итоге всех троих Просвирнин выгнал из квартиры и заперся внутри.

Теперь в показаниях появилась несостыковка: получается, что Просвирнин не пил накануне смерти.

Сам он перед гибелью написал о ссоре с супругой из-за ее «русофобских» высказываний. Своим разочарованием после разговора с женой Просвирнин поделился в Twitter. Он утверждал, что такое было впервые за шесть лет отношений. Хотя он и понял, что в первую очередь Марина хотела его разозлить и оскорбить.

* Издание признано экстремистским и заблокировано Роскомнадзором.