Эксперт рассказал, когда необходимо отключать Wi-Fi на телефоне

Wi-Fi рекомендуется отключать сразу же, как только пользователь выходит из интернета, потому что злоумышленники могут украсть важные данные. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов.

По его словам, смартфоны без предупреждения начинают подключаться к сетям, в которые ранее уже заходил их владелец. При этом мошенникам достаточно создать собственную сеть с таким же названием, и современный телефон не заметил подвоха. Он зайдет в якобы «знакомый» ему Wi-Fi, и у злоумышленника окажутся развязаны руки.

«У него появится возможность перехватывать трафик, видеть передаваемые пароли, номера кредитных карт и так далее», — отмечает эксперт.

Кроме того, мошенники нередко создают и фишинговый Captive Portal. Это страница, которая загружается сразу после подключения к Wi-Fi и предлагает совершить для входа в сеть некоторые действия. Во многих кафе, например, нужно сначала ввести свой номер телефона, чтобы на него выслали смс или позвонили. Таким образом злоумышленники могут собирать персональные данные, уверен эксперт. Поэтому к страницам Captive Portal нужно относиться с осторожностью.

Хакерским атакам подверглись сайты крымских властей. Вечером 15 июля рухнули порталы главы республики и местного правительства, а также ресурсы региональных министерств.