Сайты крымских властей атаковали хакеры

Сайты органов власти Крыма подверглись массированной кибератаке. Как рассказал «РИА Новости» советник главы республики по информационной политике Олег Крючков, работу ресурсов планируют восстановить в течение часа.

«На ряд сайтов госорганов в Крыму осуществлена массированная DoS-атака. В течение часа работа всех ресурсов будет восстановлена. Компетентные органы выясняют, откуда проводилась кибератака», — сказал Крючков.

В эти минуты невозможно зайти на сайты главы республики и крымского правительства, а также на порталы региональных министерств.

В кибератаках на ресурсы в 11 странах, включая Россию, ранее в США обвинили гражданку Латвии. По версии следствия, она была причастна к масштабной хакерской группировке и разрабатывала программы-вымогатели. Атаковались, в том числе, и государственные учреждения Соединенных Штатов. Если вина Аллы Витте будет доказана, ей может грозить до 30 лет лишения свободы.