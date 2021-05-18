Эксперт рассказал, как уберечь смартфон от перегрева в жару

Жара может стать проблемой не только для человеческого организма, но и для техники. От перегрева аккумулятор гаджета может загореться. Однако охлаждать устройства нужно правильно, рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

«Если телефон или планшет начали нагреваться, не пытайтесь быстро охладить устройство, поскольку „шоковая терапия“ может окончательно „убить“ его. Лучше спрячьте гаджет в прохладное место, снимите чехол и позвольте ему самостоятельно остыть», — сообщил РИА «Новости» эксперт.

Кувиков посоветовал выключить все ненужные приложения и отключить мобильный интернет.

Помимо высокой температуры за окном, причиной перегрева могут быть вредоносные ПО, поэтому если смартфон или планшет у пользователя постоянно перегревается, то необходимо просканировать гаджет антивирусом.

Кувиков отметил, что современные гаджеты тестируют на эффективность работы при экстремальной жаре или холоде, однако есть риск, что аккумулятор загорится из-за высокой температуры. Поэтому в жару смартфон или планшет лучше прятать от прямых солнечных лучей, не использовать летом плотные чехлы и сократить число одновременно работающих приложений.