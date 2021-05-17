Пекло «поджарит» Подмосковье во вторник

Жителей московского региона во вторник тоже ждет жара. Столбик термометра в Подмосковье поднимется до +33 градусов. Из-за ветра до 15 метров в секунду в регионе на завтра объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр.

Кроме того, из-за сильной жары в Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности. Ожидается, что 18 мая воздух в столице прогреется до +30…+32 градусов. В городе тоже объявили «желтый» уровень из-за сильного ветра, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду.

Пока Москва и Подмосковье плавится под знойным солнцем, в Крыму выпал град размером 15 миллиметров. Некоторые осадки достигали даже 40 миллиметров. Погодная аномалия произошла в районе симферопольского аэропорта. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что град не нанес ущерба оборудованию и помещениям. Синоптики ранее предупредили жителей полуострова, что 16 и 17 мая будет объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, грозы, града и шквалистого ветра со скоростью 17–22 метра в секунду.