Эксперт рассказал, как не ошибиться при выборе мандаринов

Самым востребованным фруктом на новогодние праздники считается мандарин. Но зачастую покупатели путаются в их сортах. Как выяснилось, не всегда можно доверять написанному на ценниках.

Специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев предупредил, что абхазские мандарины появятся на прилавках только после середины декабря.

«При выборе не стоит безоговорочно доверять указанию сорта мандаринов, если вы покупаете их на одной из фруктово-овощных баз. При закупке образцов для исследования под видом абхазских мандаринов были реализованы клементины (гибрид мандарина и апельсина — прим. ред.)», — передает радиостанция Sputnik его слова.

При этом он добавил, что никаких проблем с качеством имеющихся на прилавках сортов мандаринов в Роскачестве не обнаружили. Однако эксперт предупредил, что в употреблении мандаринов нужно знать меру, потому что они — сильный аллерген. Поэтому взрослым за день можно съесть 1-2 мандарина, а детям рекомендуется только один, уточняет газета «Известия».

Несколько дней назад гастроэнтеролог рассказала, какие фрукты нужно выбрать для новогоднего стола, чтобы укрепить иммунитет.