Россиянам дали советы по выбору фруктов для новогоднего стола

Для того, чтобы укрепить иммунитет, на новогодний стол следует поставить яблоки. В них мало углеводов, но много витаминов и микроэлементов, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Ирина Бережная.

В беседе с «Радио 1» врач посоветовала отдавать предпочтения российским сортам яблок, например, антоновке.

Бережная также добавила, что на стол можно поставить и цитрусовые. Однако врач предупредила, что в них меньше витамина С, чем в яблоках. А грейпфрут и соки из него и вовсе мешают усвоению некоторых лекарств.

Если есть желание разнообразить новогодний стол экзотическими фруктами, то диетолог рекомендует попробовать их до праздника, поскольку не исключены аллергические реакции.

Виноград с вином может вызвать аллергию, обратила внимание Бережная. Банан очень калориен за счет большого содержания сахара и крахмала, добавила специалист.

При этом врач подчеркнула, что не обязательно исключать какие-то продукты за новогодним столом, главное — это умеренность.

Врач-диетолог Наталия Герасимова рассказала, сколько хурмы нужно есть, чтобы этот продукт приносил пользу организму. В этом фрукте содержится большое количество полезных веществ, в числе которых витамины А и С. Благодаря ним повышается иммунитет.