Россиянам дали советы по выбору фруктов для новогоднего стола
В беседе с «Радио 1» врач посоветовала отдавать предпочтения российским сортам яблок, например, антоновке.
Бережная также добавила, что на стол можно поставить и цитрусовые. Однако врач предупредила, что в них меньше витамина С, чем в яблоках. А грейпфрут и соки из него и вовсе мешают усвоению некоторых лекарств.
Если есть желание разнообразить новогодний стол экзотическими фруктами, то диетолог рекомендует попробовать их до праздника, поскольку не исключены аллергические реакции.
Виноград с вином может вызвать аллергию, обратила внимание Бережная. Банан очень калориен за счет большого содержания сахара и крахмала, добавила специалист.
При этом врач подчеркнула, что не обязательно исключать какие-то продукты за новогодним столом, главное — это умеренность.
Врач-диетолог Наталия Герасимова рассказала, сколько хурмы нужно есть, чтобы этот продукт приносил пользу организму. В этом фрукте содержится большое количество полезных веществ, в числе которых витамины А и С. Благодаря ним повышается иммунитет.