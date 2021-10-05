Эксперт рассказал, как не попасться на уловки мошенников при покупках в интернете

Мошенники, которые орудуют во время интернет-покупок российских пользователей, в последнее время становятся активнее. Можно говорить о том, что они причиняют все более серьезный ущерб. Какие именно уловки они научились применять, и как не попасться на них, рассказал агентству «Прайм» старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Эксперт рассказал, что первым делом необходимо убедиться в законности самого интернет-магазина. Доменные имена популярных ресурсов подделывают все чаще и чаще. Мошенники могут написать известное название с небольшими ошибками, которые на первый взгляд можно и не заметить.

Кузьменко отметил, что настоящий сайт должен иметь протокол https и действующий сертификат безопасности. Лучше избегать любых покупок в тех магазинах, которые зарегистрировались совсем недавно — безопаснее отовариваться в более проверенных местах.

Кроме того, эксперт рассказал: погоня за дешевизной в Сети тоже не приведет к добру. Перед покупкой стоит сравнить цены на разных ресурсах. Если заметна совершенно непропорциональная скидка, это повод не бросаться сразу покупать заинтересовавший товар, а сначала задуматься. Мошенники вполне могут просто заманивать потенциальных клиентов, чтобы выкрасть данные их банковских карт.