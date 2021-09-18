Мошенники начали массово создавать сайты-клоны известных брендов

Злоумышленники начали массово создавать сайты-клоны торговых сетей. На этих сайтах предлагаются розыгрыши от имени свыше десятка популярных брендов, сообщил «Коммерсант». Для получения «выигрыша» жертве предлагается отправить ссылку на сайт своим знакомым.

Страницы, копирующие сайты 15 брендов, среди которых «Дикси», «Красное и белое» и Wildberries, появились в Сети в сентябре. Все они сделаны по единому шаблону, и предлагают пользователю пройти опрос якобы от имени компании и «денежную лотерею».

Один из маркеров мошеннического сайта — это требование от посетителей разослать своим знакомым ссылку. После этого доверчивому пользователю могут предложить ввести данные банковской карты для получения приза, а после и код из СМС-сообщения. Так злоумышленники могут получить доступ к личному кабинету онлайн-банка пользователя.

«Это самая массированная атака на клиентов ритейла в 2021 году», — сообщили в Infosecurity a Softline company.

В день появляется по три-пять подобных новых сайтов, указано в материале. Срок жизни каждого из них эксперты оценивают в две-три недели

Злоумышленники пользуются тем, что осенью настоящие ретейлеры проводят свои стимулирующие кампании, отметили эксперты.

На этой неделе в России хакеры пытались атаковать 18 организаций через новую уязвимость продуктах Microsoft Office (MS Excel, MS Word и MS PowerPoint). Мошенники использовали фишинговую рассылку.