Эксперт предупредил о новых видах телефонного мошенничества

Профессионализм телефонных мошенников в последнее время все больше растет. Сегодня они умеют использовать для своих обманных целей практически любой номер телефона. К сожалению, не настолько безопасными уже стали даже официальные номера банков. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Дело в том, что мошенники научились проводить целевые атаки с подменой контактов близких людей и даже известных организаций. Поэтому если сообщение с просьбой о переводе денег пришло с номера близкого родственника, стоит сначала задуматься.

«Порой мошенникам вовсе необязательно знать номер вашей карты, проверочный код и паспортные данные. Многие персональные данные, к сожалению, уже есть в интернете и, как правило, во многом виноваты мы сами, оставляя свой цифровой след», — заключил Тимофеев.

Ранее эксперты предупредили о новой схеме мошенничества с МФО и СМС-бомберами. Мошенники начали использовать их для получения микрозаймов на чужое имя. Номер потенциальной жертвы регистрируется на десятках различных ресурсов, среди которых есть и МФО. Потом человеку начинает приходить большое число сообщений с кодами, за которыми и охотятся мошенники.