Коронавирус в России и мире. Главное на 21 августа

Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило отметку в 22,5 миллиона граждан. Жертвами инфекции стали более 792 тысяч пациентов. Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину против COVID-19, Мексика захотела присоединиться к испытаниям «Спутник V». А в США Трампа обвинили в гибели от коронавируса 170 тысяч американцев. Главные новости о COVID-19 — в материале «360».

В России

За прошедшие сутки в стране выявили 4785 коронавирусных больных. При этом почти у четверти (23,3%) из них нет клинических симптомов болезни. С начала эпидемии COVID-19 подхватили 942 106 жителей страны.

Уже осенью в России начнется вакцинация населения от коронавируса. Однако у препарата имеются противопоказания. «360» разобрался, кому нельзя вводить лекарство и на что нужно обратить внимание перед походом к врачу.

Каждая пробирка вакцины будет иметь свой QR-код, ее применение будет находиться под жесточайшем контролем. Следить за этим будут через специальное приложение.

На следующей неделе после регистрации продолжится очередной этап испытаний российской вакцины от 2019-nCoV. В нем примут участие 40 тысяч человек.

Губернатор Тюменской области Александр Моор намерен поставить себе прививку от коронавируса, как только медицинский препарат привезут в регион.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие, при котором школьники вернутся к удаленному обучению. Это случится, если COVID-19 подтвердится хоть у одного ученика из класса.

В мире

Количество коронавирусных пациентов в мире превысило 22,5 миллиона человек. Жертвами инфекции стали уже свыше 792 тысяч граждан. Первыми по числу заболевших COVID-19 по-прежнему остаются США — в стране больше пяти миллионов инфицированных.

Источник фото: jhu.edu

Экс-президент Штатов Барак Обама обвинил действующего лидера страны Дональда Трампа в гибели 170 тысяч американцев от коронавируса. При этом кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис назвала причину высокой смертности от инфекции «цветного» населения страны. По ее мнению, причиной большинства смертей стал расизм.

В Германии зафиксировали вспышку COVID-19. За последние сутки медики выявили более 1,7 тысячи случаев заражения — это самый большой показатель с апреля.

Рекордную смертность граждан зафиксировали в Швеции. Власти страны объяснили это долей пожилых людей с хроническими заболеваниями. Коронавирус мог только ускорить происходящий процесс. За первые шесть месяцев 2020 года в Швеции умерло больше 51 тысячи человек.

Мексика изъявила желание присоединиться к испытаниям российской вакцины от нового вируса, которую создали в институте имени Гамалеи.

Ведущий эпидемиолог Китая оценил российский препарат. Он назвал разработанную учеными из РФ вакцину безопасной.