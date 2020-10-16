Эксперт объяснил, как защититься от нового вида телефонного мошенничества

Специалист посоветовал сразу прекратить общение с анонимными «сотрудниками силовых ведомств», поскольку они не звонят законопослушным гражданам. Макаров обратил внимание на то, что в Сети есть телефонные базы, по которым можно распознать звонящего как афериста.

«Если к звонкам из службы безопасности банка мы все давно, наверное, привыкли и в большинстве своем их игнорируем, то такие истории каждый раз будут появляться все новые и новые», — заметил собеседник информагентства.

Ранее в Чебоксарах задержали 25-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве. Он притворился проституткой и развел клиента на 38 тысяч рублей. В его отношении возбудили уголовное дело. У него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Отмечается, что в разговоре с правоохранителями подозреваемый сымитировал женский голос.