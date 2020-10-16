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    16 октября 2020, 12:36

    Эксперт объяснил, как защититься от нового вида телефонного мошенничества

    Артур Блянихов

    Замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал ИА Ura.ru, как защититься от нового вида телефонного мошенничества, который заключается в оказании психологического давления на клиента банка.
    Эксперт объяснил, как защититься от нового вида телефонного мошенничества

    Специалист посоветовал сразу прекратить общение с анонимными «сотрудниками силовых ведомств», поскольку они не звонят законопослушным гражданам. Макаров обратил внимание на то, что в Сети есть телефонные базы, по которым можно распознать звонящего как афериста.

    «Если к звонкам из службы безопасности банка мы все давно, наверное, привыкли и в большинстве своем их игнорируем, то такие истории каждый раз будут появляться все новые и новые», — заметил собеседник информагентства.

    Ранее в Чебоксарах задержали 25-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве. Он притворился проституткой и развел клиента на 38 тысяч рублей. В его отношении возбудили уголовное дело. У него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Отмечается, что в разговоре с правоохранителями подозреваемый сымитировал женский голос.