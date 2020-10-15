В Чебоксарах мужчина притворился проституткой и развел клиента на деньги

В Чебоксарах задержали жителя Севастополя за мошенничество. Он притворился женщиной и стал участником секс-бизнеса, но заработал только 38 тысяч рублей.

В четверг в чебоксарскую полицию обратился мужчина и сказал, что некая девушка его обманула на 38 тысяч рублей, сообщили «360» в пресс-службе по Чувашской Республике.

Потерпевший объяснил, что нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг и позвонил по указанному телефону. Он попал на девушку, которая, по его словам, обманом похитила у него почти 40 тысяч рублей. Видимо, она просила деньги за разговор и обещание адреса, но улицу, дом и квартиру так и не написала.

Полиция приняла в работу заявление и выяснила, что с потерпевшим разговаривала вовсе не девушка, а 25-летний житель Ставропольского края, который притворился женщиной и говорил соответствующим голосом. Полицейские поехали в Ставропольский край и нашли молодого человека, доставив его в Чувашию.

В отношении фигуранта завели уголовное дело по статье о мошенничестве. У него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Уже в разговоре с правоохранителями 25-летний мужчина сымитировал женский голос. Его можно послушать в видео.