Эксперт объяснил, как новое наказание за поддельный ТО повлияет на стоимость ОСАГО

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов рассказал, как введение уголовной ответственности за нелегальный техосмотр повлияет на стоимость полиса автогражданской ответственности (ОСАГО).

С понедельника, 27 июля начало действовать соответствующее требование. Нарушители должны будут заплатить штраф до 300 тысяч рублей либо в размере собственной заработной платы за два года. Помимо прочего, может быть назначено наказание в виде обязательных работ на период до 480 часов или арест до шести месяцев.

По мнению Ефремова, такое нововведение никак не повлияет на стоимость ОСАГО, информирует телеканал «Звезда».

«Это никак между собой не связано и не может повлиять на повышение стоимости полиса ОСАГО или диагностической карты», — подчеркнул специалист.

С его мнением согласился автоэксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто. Он отметил, что полис продолжит расти в цене, однако это никак не будет связано с законодательными изменениями в этой области.

Ранее сообщалось, что координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов раскритиковал введение уголовной ответственности за незаконный техосмотр машин.