Координатор движения «Синие ведерки» раскритиковал уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов раскритиковал введение уголовной ответственности за нелегальный техосмотр автомобилей.

Отмечается, что новый закон вступает в силу с понедельника, 27 июля. За его нарушение предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей. Помимо прочего, возможно наказание в виде ареста на срок до полугода или обязательных работ до 480 часов.

По словам Шкуматова, такая мера является бессмысленной. Он подчеркнул, что техосмотр необходимо отменить, информирует НСН.

«Я являюсь противником технического осмотра в том виде, в котором он существует. Техосмотр вообще надо отменять. Для легковых автомобилей как минимум. Для коммерческого транспорта, для пассажирских, грузоперевозок его надо сохранить», — пояснил он.

Как считает Шкуматов, эта мера по ужесточению ответственности нелогична, так как «сам техосмотр неправильный». Он заключил, что при умножении на ноль все равно получается ноль.