Эксперт назвал сферы, в которых наиболее вероятны сокращения

По данным телеканала «Царьград», в каждой пятой компании сотрудники уже попали под сокращение. Катырин уточнил, что несколько миллионов человек в дальнейшем могут остаться без работы. Самый большой риск — в сферах общественного питания, туризма и спорта.

«Под самой большой угрозой сегодня — секторы экономики, связанные со сферой услуг, общественного питания, спортивной индустрией, выставочной деятельностью, туризмом. Неважно обстоят дела в гостиничном секторе, в сфере культуры, развлечений», — рассказал Катырин.

Ранее специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» пояснили, как обезопасить поездки на общественном транспорте во время коронавируса. Специалисты убеждены, что для поездок следует выбирать раннее утро, день или поздний вечер. В это время транспортом пользуется не так много людей. Представители сервиса подчеркнули, что нельзя трогать лицо и приближаться к кашляющим и чихающим. Пассажирам с длинными волосами порекомендовали собирать их и мыть голову, вернувшись домой.