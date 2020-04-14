Эксперты сервиса путешествий рассказали, как защититься от коронавируса в транспорте

По информации «Царьграда», эксперты уточнили, что основная опасность заключается в относительно небольшом расстоянии между людьми, которые едут в автобусе или электричке. По словам специалистов, в радиусе 4,5 метра в них находится большее количество пассажиров, чем в других видах транспорта. Более того, общая вентиляция, частая смена людей и наличие поручней повышают риск заражения.

Специалисты убеждены, что для поездок следует выбирать раннее утро, день или поздний вечер. В это время транспортом пользуется не так много людей.

Представители сервиса подчеркнули, что нельзя трогать лицо и приближаться к кашляющим и чихающим. Пассажирам с длинными волосами порекомендовали собирать их и мыть голову, вернувшись домой.

По мнению экспертов, при выходе из транспорта важно сразу дезинфицировать руки салфеткой или антисептическим средством. Дома следует постирать одежду и надеть чистые вещи.