Эксперт назвал мифом тезис о пьянстве в России

По данным ИА Nation News, до XX века большинство россиян жили в деревнях и селах и их жизнь отличалась малой мобильностью. Из-за этого почти никто не употреблял алкоголь.

Массовое самогоноварение появилось после запрета водки императором Николаем II. В деревнях начали производить самогон, чтобы обменять его на другие необходимые товары. При этом сами сельские жители его особо не пили.

Ранее руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольного пива. Он считает, что люди получают информацию о брендах, которые производят алкогольные аналоги.

Хамзаев написал письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором изложил суть своего предложения.

Хамзаев уверен, что зрители из рекламы безалкогольного пива получают информацию о марках, под которыми выпускают обычное пиво с градусами. В России запрещена реклама алкоголя, однако производители безалкогольного пенного напитка могут пользоваться рекламными инструментами, чтобы продвигать свою продукцию.