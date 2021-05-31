Эксперт дал советы по выбору вкусной и полезной клубники

Генеральный директор Ягодного союза России Ирина Козий дала советы по выбору вкусной и полезной для здоровья клубники, написало РИА ФАН со ссылкой на специалистов Роскачества.

По словам специалиста, самой безопасной является та ягода, которую быстро доставили в магазин и собрали полностью созревшей. Важно оценить запах продукта. Если клубника ароматная, значит она спелая. Еще необходимо обратить внимание на хвостик ягоды. Когда ее долго и неправильно хранят, розетка из листочков в основании плода быстро вянет и принимает неприглядный вид.

Помимо прочего, хорошая ягода должна быть сухой, гладкой и упругой, а также не иметь потемнений. Лучше всего покупать клубнику, которую собирали сразу в розничную упаковку и не перекладывали перед продажей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье в следующем году планирует выйти в лидеры по производству ягод в России. Сейчас регион находится на первом месте в стране по производству сыра. В настоящий момент наращивается производство молока и овощей.