Эксперт: банки будут чаще отказывать россиянам в кредитах в 2020 году

Специалист выразил уверенность, что банки будут больше отказывать в новых судах, учитывая позицию ЦБ из-за закредитованности россиян. По мнению Тосуняна, требования к заемщикам чересчур избыточны и они сдерживают развитие рынка в целом. Он напомнил, что круг организаций, выдающих кредиты, ограничен и они отказывают в кредитах, не имея на это существенных оснований.

«К тому же такое указание поступило от ЦБ», — указал глава АРБ.