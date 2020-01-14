Почти две трети заявок на кредит отклонили россиянам в 2019 году

Менее половины россиян смогли взять кредит в 2019 году. От общего числа заявок банки одобрили только 36,9%. В прошлом году показатель был выше и равнялся 41%.

Данные привело Национальное бюро кредитных историй, сообщил сайт РБК. В НБКИ заметили, что чаще всего россиянам отказывали в декабре. В этом месяце одобрили только 32,2% заявок. Ипотеку удалось взять 65,6% желающих — ее одобряли чаще всего. При этом на 7% сократилось число заявок, поданных на автокредит — до 43,5%.

В других бюро кредитных историй тоже указывают на снижение количества полученных по кредитам одобрений. В 2019 году, заметили в Объединенном кредитном бюро, уровень одобрения снизился, по сравнению с предыдущим годом, на 17% и составил 31%.

Согласились с участившимися отказами в бюро «Эквифакс». Банки, подчеркнули в БКИ, еще не достигли минимума, который был в 2015 году.

В НБКИ полагают, что банки осторожничают из-за действий ЦБ РФ. Динамика доходов населения тоже скромная, поэтому и растет число отказов.

Во многих кредитно-финансовых организациях ориентируются на уже имеющихся клиентов, а новым «закручивают гайки». Подобную тактику вице-президент банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич объяснил ухудшением платежного поведения заемщиков. По его словам, к мерам Центробанка отношения она не имеет.